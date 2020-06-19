Умер петух, отстоявший в суде право кукарекать по утрам

Во Франции в деревне Сэн-Пьер д'Олерон умер знаменитый петух Морис.

В прошлом году петух отстоял в суде свое право кукарекать по утрам. Соседи пытались защитить себя от шума, который петух создавал сразу после восхода, в трех метрах от их окон, и дошли до суда. Их жалобу отклонили и разрешили петуху "петь" сколько угодно, пишет "Интерфакс" со ссылкой на иностранные СМИ.

О его смерти сообщила хозяйка Коринн Фессо.

Морису было шесть лет. Причиной смерти стал затяжной ринотрахеит, вспышка которого произошла в департаменте. Как отмечает издание, ему не помогли уколы и витамины, и однажды утром Коринн нашла его мертвым под насестом в окружении безутешных курочек. Это случилось в мае, но Фессо не могла найти в себе силы рассказать об этом.