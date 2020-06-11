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Мурманская экс-чиновница сбила ребенка и отсудила у его родителей деньги

Новости. Вечерняя столица
19:10, 11 Июня 2020
фото: © Михаил Почуев/ТАСС
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Семья мальчика, катавшегося на велосипеде и сбитого экс-чиновницей под Мурманском, намерена обжаловать решение суда, который взыскал с них 111 тысяч рублей компенсации за повреждение машины.

Как отметил адвокат Дмитрий Буянов, суд встал на сторону экс-чиновницы Лилии Хорунженко, пишет издание "РИА Новости".

В июле 2018 года в дачном поселке Юркино под Мурманском подросток 13 лет катался на велосипеде и попал под колеса Volkswagen. Мальчик получил травмы, в том числе перелом челюсти и сотрясение мозга. В ГИБДД пришли к выводу, что ребенок при выезде на нерегулируемый перекресток неравнозначных дорог не справился с управлением и столкнулся с движущимся по главной автодороге автомобилем. В ведомстве посчитали, что подросток нарушил правила – он мог передвигаться только по тротуарам и велосипедным дорожкам, а выезжать на дорогу общего пользования ему было нельзя. В действиях водителя состава административного нарушения не нашли.

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