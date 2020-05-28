Исполнители вирусного хита "Пчеловод" станут родителями

Солисты дуэта Дарья Шейко и Виктор Попелеев сообщили о пополнении.

Для супругов этот ребенок будет первым, пишет StarHit.



О столь важном событии артисты красиво сообщили фанатам, опубликовав в Instagram романтичное видео, на котором Виктор нежно целует округлившийся живот супруги.

"Ты – самый лучший человек в моей жизни. Я очень сильно тебя люблю. Спасибо тебе за этот подарок, я безумно счастлив. Это было до карантина", – подчеркнул певец.

Шейко продемонстрировала в личном блоге ряд похожих фото.



"Счастливый пузан. Завтра зальем новый трек. Девчонки, потом покажу видео, как я залазила на эту гору. Я ж очень высоты боюсь. Смеха будет!", – отметила Дарья.