Исполнители вирусного хита "Пчеловод" станут родителями

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19:10, 28 Мая 2020
фото: © instagram.com/vitya.rasa
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Солисты дуэта Дарья Шейко и Виктор Попелеев сообщили о пополнении.

Для супругов этот ребенок будет первым, пишет StarHit.

О столь важном событии артисты красиво сообщили фанатам, опубликовав в Instagram романтичное видео, на котором Виктор нежно целует округлившийся живот супруги.

"Ты – самый лучший человек в моей жизни. Я очень сильно тебя люблю. Спасибо тебе за этот подарок, я безумно счастлив. Это было до карантина", – подчеркнул певец.

Шейко продемонстрировала в личном блоге ряд похожих фото. 

"Счастливый пузан. Завтра зальем новый трек. Девчонки, потом покажу видео, как я залазила на эту гору. Я ж очень высоты боюсь. Смеха будет!", –  отметила Дарья.

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