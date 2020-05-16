Солистка "ВИА Гры" объявила об уходе из группы

Эрика Герцег удивила поклонников заявлением о переменах в своей творческой деятельности.

Поп-звезда покидает музыкальный коллектив Константина Меладзе.

Певица уходит из группы "ВИА Гра", которая помогла ей прославиться. Блондинка намерена развивать сольную карьеру, пишет Cosmopolitan.

"Мы ищем девочку красивую, харизматичную вместо меня. Я с начала года много думала, и решала, что надо будет уходить. Я поговорила с Костей, он меня поддержал. Я работаю до конца года, пока не найдем девочку. Надо ее научить. Я пока еще с вами", – указала Герцег.

Продюсерский центр Константина Меладзе объявил о кастинге артисток в возрасте от 18 до 25 лет с "яркой и уникальной внешностью". Перед будущей солисткой ставится задача "зажечь сердца слушателей и стать новыми кумирами миллионов".

Эрика надеется на благосклонность своих фанатов.



"Я потихоньку буду начинать сольный путь. Я готовлю очень много сюрпризов для своих поклонников, надеюсь, они меня поддерживают", – отметила певица.