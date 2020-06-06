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Экс-солистка группы "Блестящие" показала красивую грудь в мокром топе (ФОТО 18+)

Новости. Вечерняя столица
21:40, 06 Июня 2020
фото: © instagram.com/olgaorlova1311
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Ольга Орлова обнародовала очень смелый снимок.

Телеведущая позировала на побережье. Обладательница стройной фигуры приняла такую позу, что все ее прелести оказались видны в кадре, пишет Cosmopolitan.

Звезда надела белоснежный топ с длинными рукавами, под которым не оказалось белья. Мокрый топ подчеркнул пышную грудь Ольги.

"Для каждого человека грань между сексуальностью и пошлостью очень тонка... Считается, если фото не оскорбляет чувства других людей, то это не вульгарно. Но для каждого из нас это очень индивидуально", – написала Ольга в Instagram.

"Божественно!" – отметила Оксана Федорова.

"Пуританское фото с длинным рукавом", – заявила Эвелина Бледанс.

 
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Комментарии

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Leopol'd
2020-06-06 23:40:37
Пластика делает чудеса!!!
Гость
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