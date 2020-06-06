Экс-солистка группы "Блестящие" показала красивую грудь в мокром топе (ФОТО 18+)

Телеведущая позировала на побережье. Обладательница стройной фигуры приняла такую позу, что все ее прелести оказались видны в кадре, пишет Cosmopolitan.

Звезда надела белоснежный топ с длинными рукавами, под которым не оказалось белья. Мокрый топ подчеркнул пышную грудь Ольги.

"Для каждого человека грань между сексуальностью и пошлостью очень тонка... Считается, если фото не оскорбляет чувства других людей, то это не вульгарно. Но для каждого из нас это очень индивидуально", – написала Ольга в Instagram.

"Божественно!" – отметила Оксана Федорова.



"Пуританское фото с длинным рукавом", – заявила Эвелина Бледанс.