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Глюкоза удивила поклонников раскрасневшимся лицом

Новости. Вечерняя столица
19:10, 01 Июня 2020
фото: © instagram.com/glukozamusic
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Наталья Ионова показала "честное" селфи без макияжа.

Наталья Ионова (Глюк’oZa) продемонстрировала, как выглядит без малейшей ретуши, пишет "Космополитен".

Звезда отличается безупречным видом. Она тщательно следит за своим лицом и телом. Именно поэтому для многих поклонников Натальи ее фото после банных процедур стало откровением.

Ионова предстала с раскрасневшимся лицом без признаков макияжа и без применения фильтров. Она похвасталась свежим, цветущим видом и безупречной кожей.

Певица завернулась в махровый халат с капюшоном. "Полет не во сне, а наяву", - отметила она. Было видно, что Глюк’oZa получила истинное удовольствием после водных процедур.

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