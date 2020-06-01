Глюкоза удивила поклонников раскрасневшимся лицом

Наталья Ионова показала "честное" селфи без макияжа.

Наталья Ионова (Глюк’oZa) продемонстрировала, как выглядит без малейшей ретуши, пишет "Космополитен".

Звезда отличается безупречным видом. Она тщательно следит за своим лицом и телом. Именно поэтому для многих поклонников Натальи ее фото после банных процедур стало откровением.

Ионова предстала с раскрасневшимся лицом без признаков макияжа и без применения фильтров. Она похвасталась свежим, цветущим видом и безупречной кожей.

Певица завернулась в махровый халат с капюшоном. "Полет не во сне, а наяву", - отметила она. Было видно, что Глюк’oZa получила истинное удовольствием после водных процедур.