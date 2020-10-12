Сотрудники СИЗО в Карелии провели ритуал освобождения заключенного

В следственном изоляторе №2 в Сегеже впервые прошел ритуал освобождения по УДО, сообщили в УФСИН Карелии.

В СИЗО №2 первый раз состоялся ритуал освобождения по УДО.

Осужденный, освобождающийся условно-досрочно, встал перед строем осужденных и рассказал, какие выводы сделал за отбытый срок, призвал не нарушать режим содержания, раскрыл свои планы на будущее и пожелал другим заключенным успехов на пути исправления.

"Стоя перед строем осужденных своего отряда, человек рассказывает о том, что доказал свое исправление поведением, отношением к труду и высказывает пожелание, чтобы другие осужденные тоже следовали его примеру, – говорит заместитель начальника СИЗО-2 Артем Распутин. – Такой ритуал становится стимулом для других осужденных: они видят, что сокращения срока можно достичь, главное – стремление".