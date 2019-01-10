Подписаться
Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
15:14, 10 Января 2019
фото: Сергей Мятухин

В Следкоме Карелии ожидают смены руководства

Загрузка...

Руководитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Карелии Юрий Бабойдо, вероятно, дорабатывает на этом посту последние месяцы.

По действующим правилам, руководители региональных управлений Следственного комитета не могут назначаться на одну и ту же должность более двух раз подряд. Бабойдо занял этот пост в мае 2012 года и спустя два года был переназначен еще на 5 лет. Его полномочия заканчиваются в мае 2019 года.

По неофициальной информации, документы на Бабойдо уже находятся в администрации президента, и главе карельского Следкома остается дождаться указа Владимира Путина.

Куда могут направить Бабойдо, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сеня
2019-01-10 15:43:32
И это и верно . тут надо и прокурора РК срочно поменять , засиделся . А то совсем " советской " власти в республике не стало . полный беспредел .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
07.01.2019, 09:36
ФОТО и ВИДЕО: Иномарка протаранила полицейский автомобиль в центре Петрозаводска
09.01.2019, 15:08
Алиханов невиновен, и теперь это знают все
07.01.2019, 16:16
ФОТО: Посмотрите, как выросли цены на бензин в Петрозаводске
08.01.2019, 11:12
ВИДЕО: В Петрозаводске неизвестные напали на охранника ДК "Машиностроитель"
07.01.2019, 11:05
Стали известны подробности о состоянии здоровья полицейского, автомобиль которого протаранили в Петрозаводске
09.01.2019, 15:41
Стало известно, с какими мотивировками судьи Верховного суда РФ отменили собственное решение об оправдании Алиханова

Аналитика

09.01.2019 15:08
Тема недели
Алиханов невиновен, и теперь это знают все 11
Тот беспредел, который устроили Девлету Алиханову, не отменяет главного – он признан невиновным.
Дорогое китайское удовольствие 2
09.01.2019 11:15
"Городскую администрацию уничтожают ради удобства чиновников"
09.01.2019 10:20
Хроника ушедшего времени: Главные события 2018-го 3
29.12.2018 17:12
Независимость судей остается невостребованной 10
29.12.2018 17:11
Вся аналитика

Чтиво

09.01.2019 10:33
Личное мнение
"У этого кого-то настолько крепкий зад, что самые крутые судьи страны предпочли лучше выставить себя лохами" 4
Мы решили перепечатать блог Александра Фукса про Девлета Алиханова и чудовищную историю с отменой решения о его оправдании.
"Пощады не будет никому" 7
29.12.2018 16:11
Большая мечта маленького футболиста
29.12.2018 11:05
"У нас пустых дней не бывает" 3
27.12.2018 09:59
архив чтиво

Медиа

Жители Петрозаводска встретили Рождество в 2019 году
Новое
Сегодня 14:36
все фото и видео

Опрос

Где и как вы провели новогодние каникулы?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»