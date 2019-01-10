В Следкоме Карелии ожидают смены руководства

Руководитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Карелии Юрий Бабойдо, вероятно, дорабатывает на этом посту последние месяцы.

По действующим правилам, руководители региональных управлений Следственного комитета не могут назначаться на одну и ту же должность более двух раз подряд. Бабойдо занял этот пост в мае 2012 года и спустя два года был переназначен еще на 5 лет. Его полномочия заканчиваются в мае 2019 года.

По неофициальной информации, документы на Бабойдо уже находятся в администрации президента, и главе карельского Следкома остается дождаться указа Владимира Путина.

Куда могут направить Бабойдо, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".