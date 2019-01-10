В Следкоме Карелии ожидают смены руководства

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Руководитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Карелии Юрий Бабойдо, вероятно, дорабатывает на этом посту последние месяцы.
По действующим правилам, руководители региональных управлений Следственного комитета не могут назначаться на одну и ту же должность более двух раз подряд. Бабойдо занял этот пост в мае 2012 года и спустя два года был переназначен еще на 5 лет. Его полномочия заканчиваются в мае 2019 года.
По неофициальной информации, документы на Бабойдо уже находятся в администрации президента, и главе карельского Следкома остается дождаться указа Владимира Путина.
Куда могут направить Бабойдо, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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