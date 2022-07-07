В Следкоме предположили, как могли появиться под асфальтом останки людей, обнаруженные в Карелии

Человеческие останки, обнаруженные сегодня во время дорожных работ в деревне Кутижма, будут направлены на экспертизу, чтобы установить время захоронения.

Об этом сообщили «Столице на Онего» в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Там подтвердили, что рабочие, которые ремонтируют мост в деревне, после снятия асфальта обнаружили кости людей. Их количество пока не установлено.

На месте находки работают сотрудники ведомства, проводится процессуальная проверка.

Останки направят на экспертизу, результаты которой покажут время захоронения. В Следкоме допускают, что кости могли сохраниться со времен Великой Отчественной войны, когда в Кутижме шли бои.

Ранее сообщалось, что по словам очевидцев, обнаружены останки двух человек, а ремонт асфальта на этом участке последний раз проводился в 1970-х годах.