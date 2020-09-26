В Сортавале начинается битва за горсовет

За 17 депутатских мест в Сортавальский горсовет в Карелии будут бороться представители всех парламентских партий, а также группа самовыдвиженцев.

Выборы в Сортавальский горсовет, назначенные на 8 ноября, обещают стать самым жарким политическим событием этого сезона.

Уже известно, что как минимум три партии – "Единая Россия", ЛДПР и "Справедливая Россия" закроют кандидатами все 17 избирательных округов. Выдвижение кандидатов уже произошло у жириновцев и справедливороссов. По нашей информации, не менее десяти округов закроют представители КПРФ – в районном отделении считают, что бороться нужно только там, где есть реальный шанс на победу. Кроме этого, на выборы пойдут самовыдвиженцы из числа общественников, не примкнувших ни к одной из партий.

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