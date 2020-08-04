В соседнем с Карелией регионе медведь устроил зажигательные танцы (ВИДЕО)

Медведь удивил сотрудников природного заповедника в Мурманской области, в соседнем с Карелией регионе.

В понедельник, 3 августа, в паблике Кандалакшского природного заповедника появилось видео танцующего медведя. За несколько дней только в этом паблике видео собрало более 100 тысяч просмотров и стало вирусным.

"Медведи в этом году продолжают радовать. Очередные зажигательные танцы – почесушки от бурого мишки", – написали сотрудники заповедника.

Напомним, при отсутствии туристов финляндско-российскую границу облюбовали медведи.