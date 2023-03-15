В соседнем с Карелией регионе на полгода полностью закроют участок КАД

В Ленинградской области из-за ремонта будет закрыт участок кольцевой автодороги.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в связи с ремонтом будет полностью перекрыто движение по участку КАД от развязки с платной магистралью (ЗСД) и пересечением с Приморским шоссе.

«В период с 15 апреля по 15 октября 2023 года будет организован перепуск движения с внешнего на внутреннее кольцо К. Д. Движение автомобильного транспорта будет осуществляться только по внутреннему кольцу по одной полосе в каждом направлении» — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Подрядчик в ходе ремонта расширит проезжую часть до 6 полос на участке протяженностью 11 километров.

Окончание выполнения работ: 31 августа 2026 года.