В соседнем с Карелией регионе доведенный до отчаяния должник взял заложницу

Доведенный до отчаяния должник микрофинансовой организации захватил офис в Архангельской области.

Как пишет РИА Новости, в Северодвинске вооруженный мужчина ворвался в офис микрофинансовой организации, расположенный в помещении магазина "Полярный", и взял в заложницы сотрудницу организации.

Сотрудники правоохранительных органов оцепили здание и район, где была взята заложница. По словам очевидцев, силовики собирались брать офис штурмом.

Однако штурма удалось избежать. Мужчина сдался полиции, у него были изъяты обрез охотничьего ружья и патроны.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что с девушкой все в порядке.

Ранее Лайф выложил фото с места события, на них видно, что мужчина сидит в офисе рядом с сотрудницей. Позже житель Северодвинска рассказал журналистам агентства, что его толкнуло на такой шаг. Оказалось, мужчина является кредитором этой организации и не может выплатить долг. Последние три года долги за него выплачивала бывшая жена. Последнее время мужчину беспокоили коллекторы, причем зачастую самым бесцеремонным образом.

"Они прессуют всех моих близких и даже не близких. Мои племянники виноваты, что их взяли..., искатали так, что им жизнь, по сути, сломали?" – возмущался должник.

По словам мужчины, коллекторы размещали в интернете информацию, порочащую его самого и его родственников. Кого-то обвинили в кражах и махинациях, а кого-то даже в эксгибиционизме. Поэтому он пришел в офис, чтобы вызвать на место директоров фирмы и заставить их извиниться за грубые методы работы с должниками.

В результате мужчина сдался правоохранительным органам. Девушку он не собирался трогать. По словам нападавшего, ей просто не повезло оказаться в тот день на работе.