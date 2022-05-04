В соцсети выясняют, кто разрыл свежую могилу на кладбище в районе Карелии

В паблике Медвежьегорского района опубликованы фото разрытой могилы на Лумбушском кладбище.

В паблике «Подслушано в Медвежьегорске» опубликовано фото разрытой могилы на Лумбушском кладбище. По уточнениям автора поста, могила принадлежит Сидорову Владимиру Антоновичу, который был похоронен 20 апреля.

Комментаторы предполагают, что разрыть могилу могли как звери, так и люди: «нужно смотреть по следам».

Ранее сообщалось, что в Кеми медведь ходит по кладбищу.