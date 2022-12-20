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В Совете Федерации обсуждают возможность смягчения запретов для водоохранных зон Карелии

Новости. Общество
16:01, 21 Декабря 2022
фото: © vk.com/vuonnin

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Власти Карелии добиваются смягчения законодательства о водоохранных зонах, чтобы снять ограничения для жителей карельских деревень, расположенных на берегах рек и озер.

Об этом в эфире телеканала «Сампо ТВ. 360» сообщил руководитель постоянного представительства Карелии при президенте РФ Владимир Тимофеев.

По его словам, проблема связана с тем, что в Карелии множество деревень и сел исторически расположены на берегах водоемов. Их территории попадают в водоохранную зону, где по федеральному законодательству запрещено заниматься сельским хозяйством, содержать огороды и приусадебные участки. Власти Карелии предлагают смягчить эти ограничения для республики.

Этот вопрос обсуждался на встрече главы Карелии Артура Парфенчикова с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. По словам Тимофеева, она дала поручение на законодательном уровне проработать варианты решения этой проблемы.

«Даны поручения найти для Республики Карели приемлемые решения, не нарушая тех норм и правил, которые существуют», — пояснил Тимофеев.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков говорил, что в соответствии с Водным кодексом РФ, ширина прибрежной защитной полосы для водоемов, имеющих ценное значение для рыбохозяйственной деятельности, составляет 200 метров. В Карелии такое значение имеют почти все водоемы. В результате, в 200-метровую водоохранную зону попадает половина земель сельхозназначения в Карелии. По мнению губернатора, для таких регионов как Карелия эти зоны следует сократить до 50 метров.

 

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