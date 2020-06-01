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В создающемся Музее Карельского фронта монтируют экспозицию (ФОТО)

Новости. Общество
11:58, 02 Июня 2020
фото: © Минкультуры Карелии
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Все работы в здании Музея Карельского фронта в Беломорске завершатся к 1 августа, сообщили в Минкультуры Карелии.

В настоящее время в здании будущего музея продолжаются ремонтные работы и монтируется экспозиция. Открытие музея, первоначально планировавшееся 7 мая, было перенесено из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции и изменившегося графика проведения работ. Торжественное открытие музея состоится после 1 августа и будет приурочено к значимой дате в истории Карелии.

Напомним, Музей Карельского фронта, который станет филиалом Национального музея Карелии, создается в историческом здании, где в годы Великой Отечественной войны находился Штаб Карельского фронта. В последние годы здание, находившееся в аварийном состоянии, пустовало. Чтобы сделать его пригодным для размещения музея, потребовалось провести масштабную реконструкцию. Новый музей создается по поручению президента России Владимира Путина и в рамках федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года". Соответствующее решение было принято Государственной комиссией по подготовке празднования 100-летия образования Республики Карелия под руководством Николая Патрушева.

Музейная экспозиция разместится в девяти залах, идущих анфиладой. Сейчас рабочие проводят монтаж в зале, посвященном Олонецкому направлению Карельского фронта. Здесь создается инсталляция, которая представляет один из эпизодов Великой Отечественной войны – прорыв советскими войсками считавшейся неприступной линии финской обороны в районе Самбатуксы в 1944 году.

"Часть экспозиции будет размещена снаружи, на площадке перед музеем, где будет представлена военная техника. Министерство обороны РФ в июне доставит технику в Беломорск, площадка будет готова к 15 июня. Одновременно со зданием преобразится и прилегающая территория, сейчас ведутся работы по благоустройству парка имени Героя Советского Союза А.Н. Пашкова", – сообщила вице-премьер по социальным вопросам Лариса Подсадник.

В коллекцию создающегося музея войдут экспонаты из фондов Национального музея республики Карелия, их реставрация уже завершена.

"Идет беспрецедентная работа по приему вещей, документов, оружия. Музей Карельского фронта должен быть современным, а сегодня посетителя можно удивить оригинальными вещами той эпохи. Я думаю, что самый главный экспонат будущего музея - это само его здание. Это гений места: в этом здании был штаб Карельского фронта, в этом здании работало руководство. И вот мы решили инсталлировать, восстановить музейными средствами обстановку, например, кабинета командующего фронтом", – рассказал директор Национального музея Карелии Михаил Гольденберг.

Специально для Музея Карельского фронта закуплены и продолжают закупаться предметы: образцы советской и финской военной формы, макеты оружия и другие экспонаты, отражающие как военную историю, так и быт военного времени.

Музей будет обладать своим фондохранилищем, проводить временные выставки. Сейчас экспонаты находятся в Петрозаводске, в Беломорск их привезут перед открытием музея. В формировании коллекции приглашают поучаствовать всех, у кого в семьях хранятся реликвии, связанные с историей Карельского фронта. Предметы, имеющие музейную ценность, войдут в коллекцию музея в Беломорске.

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