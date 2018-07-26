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Новости. Общество
15:45, 26 Июля 2018
фото: Марина Логвинец

В спортлагере ребятам из Карелии приходилось отвлекаться от тренировок из-за постоянных проверок


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Заместитель директора Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва Марина Логвинец рассказала о многочисленных проверках в лагере в Псковской области, где в июле отдыхали юные спортсмены из Карелии.

Как отметила Марина Логвинец в четверг на заседании межведомственной комиссии по организации детского отдыха, у карельского Минспорта нет подведомственных ему лагерей, по этой причине спортивная школа заключила договор на организацию и проведение специализированного профильного лагеря с ООО "База "Спартак" в Псковской области.

"Наше учреждение давно сотрудничает с этим регионом и в плане тренировочных мероприятий, и в плане проведения оздоровительной кампании. Во-первых, благоприятный климат, устраивает спортсменов – лыжников, биатлонистов. Второе – есть спортивная инфраструктура для профильного лагеря: наличие лыжероллерной трассы, стрельбища и комнаты для хранения оружия", -  сказала Марина Логвинец.

"Наши дети-спортсмены выезжают со своими оружием, патронами, и на все это, конечно, имеют разрешение", - добавила она.

По словами замдиректора спортшколы, лагерь в Псковской области был организован для 35 карельских ребят в возрасте от 9 до 18 лет с 3 по 20 июля. Вместе с ними там находились три тренера из Карелии.

"Судя по отчетам наших тренеров по проведению лагеря, в течение лагеря – а это 18 дней – было восемь проверок. Практически через каждые два дня наших детей строили, проверяли документы – это все, конечно, отвлекало от тренировочных занятий, - рассказала Марина Логвинец.

"И было где-то до четырех лабораторных исследований, - добавила она. – Практически весь лагерь у наш шерстили. Тем более что приехали с оружием – здесь и ФСБ, и патрульно-постовые службы постоянно были. Получалось, как будто это был объект повышенной опасности".

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