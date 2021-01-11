В среду 32-градусные морозы ударят в Карелии

О погоде на среду, 13 января, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в среду, 13 января, будет облачно с прояснениями. Пройдет небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, восточный умеренный.

Температура воздуха ночью -22, -24°С, днем -20, -22°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

В районах Карелии будет облачная с прояснениями погода. Местами возможен небольшой снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер юго-восточный, восточный умеренный.

Температура воздуха ночью -22, -27°С, местами до -32°С , днем -19, -24°С, местами до -28°С, на юго-западе местами -12, -17°С в течение суток.