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В среду 32-градусные морозы ударят в Карелии

Новости. Погода
17:00, 12 Января 2021
фото: © "Столица на Онего"
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О погоде на среду, 13 января, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в среду, 13 января, будет облачно с прояснениями. Пройдет небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, восточный умеренный.

Температура воздуха ночью -22, -24°С, днем -20, -22°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

В районах Карелии будет облачная с прояснениями погода. Местами возможен небольшой снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер юго-восточный, восточный умеренный.

Температура воздуха ночью -22, -27°С, местами до -32°С , днем -19, -24°С, местами до -28°С, на юго-западе местами -12, -17°С в течение суток.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-01-12 18:01:55
Не все завтра заведут свои кредитные кастрюли. Природа сама зачистит город от пробок и выхлопных газов. Бодрой походкой по хрустящему морозу сколько хочешь самоцветов соберем :)
кир
2021-01-12 17:02:29
А кто-то в лес пошел. :)
Гость
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