В субботу пройдет День открытых дверей на Древлянке-8

Компания "Чистый город" приглашает всех желающих на экскурсию по микрорайону.

Древлянка-8 - один из самых чистых микрорайонов. Прекрасно вписанные в природный ландшафт пятиэтажные жилые комплексы, ухоженная придомовая территория, обилие прогулочных зон и зон отдыха, близость к рекреационной зоне реки Неглинка, спортивные площадки и открытый для посещений стадион. Что может быть лучше для комфортной жизни? Конечно, интересные события недалеко от дома!

На территории эко-района постоянно проводятся развлекательные мероприятия для семей с детьми. Причем многие из них организуют сами жители, которые заботятся об интересном досуге в районе. Кроме того, Древлянка-8 известна своими ЗОЖ праздниками (“ЗОЖный район” и Соревнования по хоккею) и инициативной группой, которая создала проект благоустройства современной велопешеходной дорожки “Тропа Ивана Царевича”.

Вы уже хотите присоединиться к жителям этого успешного района?

Тогда приходите 25 августа на День открытых дверей. Специалисты компании “Чистый город” проведут экскурсию по району, покажут готовые квартиры и строящиеся дома, рассчитают для вас варианты оплаты и проконсультируют по порядку оформлению документов. Вы сами убедитесь в реальности существования идеального места для себя и своей семьи.

25 августа с 10.00 до 16.00 по адресу: ул. Чистая, д. 5

Предварительная запись на День открытых дверей по телефону: 67-20-99

В продаже осталось меньше 90 квартир. Строительство района заканчивается. Подробности на сайте.

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