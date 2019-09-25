В Суоярви открыли долгожданную площадку с уличными тренажерами Маркелова (ФОТО)

Жители города на юге Карелии ждали установку уличных тренажеров возле ФОКа более двух лет.

В минувший вторник у физкультурно-оздоровительного комплекса в Суоярви были открыты объекты, выполненные по программе поддержки местных инициатив и проектам, реализованным ТОСами, пишет газета "Суоярвский вестник". На оборудованной у ФОКа площадке установили 21 уличный тренажер Вадима Маркелова.

Напомним, новый физкультурно-оздоровительный комплекс был открыт в Суоярви в феврале 2017 года. Местным жителям обещали, что на территории спортобъекта появится площадка с уличными тренажерами к 31 июля того же года. Но настоящий комплекс под открытым небом открыли лишь вчера.