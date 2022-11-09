В темноте под фонарем рабочие в Петрозаводске мастерили детскую площадку (ВИДЕО)

Оборудование на детской площадке на улице Инженерной рабочие устанавливали почти ночью, сообщила горожанка.

В редакцию «Столицы на Онего» петрозаводчанка прислала видео, на котором запечатлела, как на улице Инженерной рабочие устанавливали оборудование на детской площадке в 22.00. Место работы подсвечивали двумя фонарями.

«Вот так мастерят детскую площадку на Инженерной», — написала автор видео в комментарии.