В темноте под фонарем рабочие в Петрозаводске мастерили детскую площадку (ВИДЕО)

Оборудование на детской площадке на улице Инженерной рабочие устанавливали почти ночью, сообщила горожанка.
В редакцию «Столицы на Онего» петрозаводчанка прислала видео, на котором запечатлела, как на улице Инженерной рабочие устанавливали оборудование на детской площадке в 22.00. Место работы подсвечивали двумя фонарями.
«Вот так мастерят детскую площадку на Инженерной», — написала автор видео в комментарии.
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