В троллейбусе Петрозаводска протекла крыша (ФОТО)

Пассажирка пожаловалась на неудобства в общественном транспорте, где дождь намочил сиденья.

В паблике «Подслушано в Петрозаводске» опубликован пост горожанки, которая пристыдила власти за запущенный общественный транспорт.

«Уважаемое правительство, вам не стыдно? Села я в троллейбус, чтобы доехать до работы, а в нем находиться невозможно: течёт крыша», — написала пасажирка.

По словам петрозаводчанки, от такого плачевного сосотяния троллейбуса в шоке даже кондуктор.

«Может, стоит заняться этим вопросом, а не ловлей безмасочников?» — поинтересовалась автор поста.