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В троллейбусе Петрозаводска протекла крыша (ФОТО)

Новости. От читателей
12:16, 24 Августа 2021
фото: © Паблик ВК «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск»

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Пассажирка пожаловалась на неудобства в общественном транспорте, где дождь намочил сиденья.

В паблике «Подслушано в Петрозаводске» опубликован пост горожанки, которая пристыдила власти за запущенный общественный транспорт.

«Уважаемое правительство, вам не стыдно? Села я в троллейбус, чтобы доехать до работы, а в нем находиться невозможно: течёт крыша», — написала пасажирка.

По словам петрозаводчанки, от такого плачевного сосотяния троллейбуса в шоке даже кондуктор.

 

«Может, стоит заняться этим вопросом, а не ловлей безмасочников?» — поинтересовалась автор поста.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Os
2021-08-24 13:06:37
В других городах с населением сходным с Петрозаводском, общественный транспорт закупают как-то и сеть контактную ремонтируют. В Карелии даже в райцентрах порой общественный транспорт лучше чем в ее столице.
Гость
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