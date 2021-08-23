В троллейбусе Петрозаводска протекла крыша (ФОТО)

Пассажирка пожаловалась на неудобства в общественном транспорте, где дождь намочил сиденья.
В паблике «Подслушано в Петрозаводске» опубликован пост горожанки, которая пристыдила власти за запущенный общественный транспорт.
«Уважаемое правительство, вам не стыдно? Села я в троллейбус, чтобы доехать до работы, а в нем находиться невозможно: течёт крыша», — написала пасажирка.
По словам петрозаводчанки, от такого плачевного сосотяния троллейбуса в шоке даже кондуктор.
«Может, стоит заняться этим вопросом, а не ловлей безмасочников?» — поинтересовалась автор поста.
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