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В ТРЦ "Тетрис" открылся обувной магазин Kari

Новости. Экономика
11:30, 10 Октября 2020
фото: © ТРЦ "Тетрис"
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В ТРЦ "Тетрис" открылся один из крупнейших обувных ритейлеров Kari.

С сегодняшнего дня покупатели могут оценить современный формат магазина и новинки этого сезона. Разнообразие женской, мужской и детской обуви, головных уборов и шарфов, сумок, аксессуаров и ювелирных украшений ждёт вас в новом магазине на 2 этаже ТРЦ "Тетрис".

Магазины бренда пользуются спросом во многих регионах России. Ассортимент Kari подходит для семейной, консервативной аудитории, и молодежи, которая следит за трендами и новыми коллекциями. Широкий ассортимент, высокое качество и гибкая ценовая политика - Kari делает всё, чтобы радовать лояльных клиентов и новых покупателей.

Приходите в ТРЦ "Тетрис" за покупками. Здесь вас ждут максимально комфортные условия шопинга и отдыха для всей семьи.

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