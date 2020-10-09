В ТРЦ "Тетрис" открылся обувной магазин Kari

В ТРЦ "Тетрис" открылся один из крупнейших обувных ритейлеров Kari.

С сегодняшнего дня покупатели могут оценить современный формат магазина и новинки этого сезона. Разнообразие женской, мужской и детской обуви, головных уборов и шарфов, сумок, аксессуаров и ювелирных украшений ждёт вас в новом магазине на 2 этаже ТРЦ "Тетрис".

Магазины бренда пользуются спросом во многих регионах России. Ассортимент Kari подходит для семейной, консервативной аудитории, и молодежи, которая следит за трендами и новыми коллекциями. Широкий ассортимент, высокое качество и гибкая ценовая политика - Kari делает всё, чтобы радовать лояльных клиентов и новых покупателей.

Приходите в ТРЦ "Тетрис" за покупками. Здесь вас ждут максимально комфортные условия шопинга и отдыха для всей семьи.

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