В центре активного отдыха в Карелии начался горнолыжный сезон

Об этом рассказал известный фотограф Илья Тимин.

В Центре активного отдыха Ялгора стартовал горнолыжный сезон. Об этом в личном профиле рассказал карельский фотограф Илья Тимин.

Напомним, что на днях журналист «Столицы на Онего» побывала на трассе «Фонтаны» — после того, как накануне власти города обещали, что здесь будет накатана трасса и нарезана лыжня и выяснил, что остались нерешенными многие проблемы.