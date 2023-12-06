В центре активного отдыха в Карелии начался горнолыжный сезон

Об этом рассказал известный фотограф Илья Тимин.
В Центре активного отдыха Ялгора стартовал горнолыжный сезон. Об этом в личном профиле рассказал карельский фотограф Илья Тимин.
Напомним, что на днях журналист «Столицы на Онего» побывала на трассе «Фонтаны» — после того, как накануне власти города обещали, что здесь будет накатана трасса и нарезана лыжня и выяснил, что остались нерешенными многие проблемы.
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