В центре Петрозаводска 1 мая изменится схема движения

Ограничения связаны с проведением культурно-массовых мероприятий, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В среду, 1 мая, с 9.00 до 11.30 будет запрещено движение транспортных средств по пл. Ленина, ул. Петербургской, ул. Гоголя (на участке от ул. Герцена до Заводской линии) и Заводской линии.

В период с 10.00 до 12.00 в связи с прохождением праздничной колонны возможны временные ограничения движения транспорта по пр. Карла Маркса.