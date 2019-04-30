В центре Петрозаводска 1 мая изменится схема движения

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Ограничения связаны с проведением культурно-массовых мероприятий, сообщили в мэрии Петрозаводска.
В среду, 1 мая, с 9.00 до 11.30 будет запрещено движение транспортных средств по пл. Ленина, ул. Петербургской, ул. Гоголя (на участке от ул. Герцена до Заводской линии) и Заводской линии.
В период с 10.00 до 12.00 в связи с прохождением праздничной колонны возможны временные ограничения движения транспорта по пр. Карла Маркса.
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