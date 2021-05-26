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Автомобиль развернуло от удара после ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
11:29, 27 Мая 2021
фото: © кадр из видео

В центре города на полупустой дороге столкнулись два легковых автомобиля.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» появилось видео аварии, произошедшей утром 27 мая около 7 утра.

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25.05.2021 14:14

На перекрестке улиц Гоголя и Анохина два легковых автомобиля не поделили дорогу. Один из автомобилей двигался по улице Гоголя, другой участник ДТП в это время ехал по улице Анохина.

В результате столкновения одну из машин развернуло на 180 градусов. Оба автомобиля получили механические повреждения.

Происшествие зафиксировала камера наружного видеонаблюдения компании «Сампо.Ру».

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Комментарии

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Саныч
2021-05-27 12:06:00
Какой странный водятел.
Гость
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