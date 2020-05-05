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В центре Петрозаводска начался ремонт фасадов многоквартирных домов (ФОТО)

Новости. Общество
14:28, 05 Мая 2020
фото: © Мэрия Петрозаводска
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В праздничные дни начался ремонт фасада дома №1 по улице Свердлова, сообщили в мэрии Петрозаводска.

По итогам аукциона работы выполняет ООО "Люмакс". Сейчас вокруг здания выставляются строительные леса.

Контрактом предусмотрено оштукатуривание, очистка плитки, ремонт балконных плит, карниза, водосточной системы, окраска нижней части фасада. 

Администрация обращает внимание, что владельцы вывесок, размещенных на фасадах многоквартирных домов, обязаны демонтировать их на время проведения работ по покраске и ремонту.

Ранее сообщалось, в какие цвета окрасят фасады домов в центре Петрозаводска.

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Комментарии

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Саныч
2020-05-05 15:21:05
Ждем кира. Где наш второй иксперд по всем проблемам Карелии?
новый
2020-05-05 15:29:16
Саныч, кто ждет? У тебя явно проблемы с психикой еще в подростковом возрасте начались, ежели ты себя во множественном числе обозначаешь. Ждун :)
Саныч
2020-05-05 16:27:34
новый, давай, буди его скорее, тема не ждет)
новый
2020-05-05 14:45:38
Зачем ? Тамошние жильцы успешно изуродовали фасад своими курятниками на балконах.
Гость
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