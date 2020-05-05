В центре Петрозаводска начался ремонт фасадов многоквартирных домов (ФОТО)

В праздничные дни начался ремонт фасада дома №1 по улице Свердлова, сообщили в мэрии Петрозаводска.

По итогам аукциона работы выполняет ООО "Люмакс". Сейчас вокруг здания выставляются строительные леса.

Контрактом предусмотрено оштукатуривание, очистка плитки, ремонт балконных плит, карниза, водосточной системы, окраска нижней части фасада.

Администрация обращает внимание, что владельцы вывесок, размещенных на фасадах многоквартирных домов, обязаны демонтировать их на время проведения работ по покраске и ремонту.

Ранее сообщалось, в какие цвета окрасят фасады домов в центре Петрозаводска.