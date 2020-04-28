Фасады домов в центре Петрозаводска перекрасят, и уже понятно, в какие цвета

Ремонт фасадов домов в центре Петрозаводска к празднованию 100-летия Карелии предполагает сохранение основных цветовых решений.

Это следует из документации к одному из аукционов, проведенному для выбора подрядной организации, которая займется ремонтом.

В техническом задании перечислены четыре дома из числа зданий, которые будут ремонтировать к Дню республики. В этом списке три дома на проспекте Ленина и одно здание на ул. Свердлова.

Какого они будут цвета, можно посмотреть в интернет-газете "Вести Карелии".