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Фасады домов в центре Петрозаводска перекрасят, и уже понятно, в какие цвета

Новости. Общество
15:01, 29 Апреля 2020
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Ремонт фасадов домов в центре Петрозаводска к празднованию 100-летия Карелии предполагает сохранение основных цветовых решений.

Это следует из документации к одному из аукционов, проведенному для выбора подрядной организации, которая займется ремонтом.

В техническом задании перечислены четыре дома из числа зданий, которые будут ремонтировать к Дню республики. В этом списке три дома на проспекте Ленина и одно здание на ул. Свердлова.

Какого они будут цвета, можно посмотреть в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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новый
2020-04-29 15:21:46
Для паши сандберга цвет уже давно подобран и утвержден.
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