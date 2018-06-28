В центре Петрозаводска в День города перекроют движение

Мэрия назвала список улиц Петрозаводска по которым будет запрещено движение транспорта.

Некоторые ограничения предусмотрены уже с пятницы.

В связи с праздничными мероприятиями с девяти утра 30 июня до часа ночи 1 июля будет запрещено движение транспортных средств по всей протяженности улицы Пушкинской.

На это же время предусмотрено перекрытие отрезков проспекта Карла Маркса (от Онежской набережной до улицы Пушкинской), проспекта Ленина (от улицы Пушкинской до улицы Куйбышева), улиц Титова (от улицы Пушкинской до улицы Куйбышева) и Еремеева (от Онежской набережной до улицы Куйбышева).

Остановка транспорта на этих участках будет запрещена с шести часов вечера 29 июня.

С девяти часов утра и до пяти часов вечера 30 июня предусмотрено временное ограничение движения по Неглинской набережной, участку улицы Куйбышева между улицами Новослободской и Павла Рыбникова. Остановка транспортных средств на этих отрезках будет также запрещена с 18 часов 29 июня.