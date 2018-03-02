В ЦИК Карелии состоялось заседание рабочей группы по информационным спорам

В ходе заседания 2 марта 2018 года рабочей группой ЦИК Карелии по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов Президента Российской Федерации рассмотрены два вопроса.

В заседании приняли участие члены рабочей группы - представители Роскомнадзора, средств массовой информации, члены и сотрудники аппарата ЦИК Карелии.

Рабочая группа рассмотрела жалобу Н.А.Захарчук – доверенного лица кандидата на должность Президента Российской Федерации П.Н.Грудинина по поводу публикации в газете "Беломорская трибуна" материала «Покраснел ли кандидат от коммунистов, заручившись поддержкой партии?». Ознакомившись с информационным материалом и доводами заявителя, члены рабочей группы установили наличие в публикации признаков предвыборной агитации и приняли решение проинформировать редакцию газеты о том, что в случае совершения подобных действий неоднократно, они могут быть признаны незаконной предвыборной агитацией с привлечением редакции газеты к административной ответственности.

Также эксперты изучили обращение председателя регионального отделения политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в Республике Карелия О.Е.Залецкой на основании публикации в сети Интернет, посвященной организации Советом ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Республики Карелия ветеранских встреч, проведение которых, по мнению заявителя, обусловлено приближающимися выборами Президента Российской Федерации.

По итогам обсуждения вынесено коллегиальное решение о том, что нарушений норм действующего законодательства о выборах в указанной публикации не усматривается.

По итогам заседания рабочей группой сформулированы предложения ЦИК Карелии для подготовки ответов заявителям.