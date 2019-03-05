В ветеринарном магазине Петрозаводска конфисковали 7 канистр сомнительного лекарства

Мази и 7 канистр "йодинола" арестовали в ветеринарном магазине из-за отсутствия лицензии и других нарушений, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.

Поводом для проведения проверки послужило сообщение о фактах реализации таких препаратов без лицензии.

В ходе проверки государственные инспекторы обнаружили в продаже лекарственные препараты для ветеринарного применения. На стеллажах располагались 14 упаковок мази "Стрептоцидовой" 10%, 2 упаковки мази "Камфорной" 10%, "Деготь березовый" – 24 флакона, мазь "Тетрациклиновая" в количестве 24 штуки, и "Йодинол" – 7 канистр.

Помещение магазина, где продавались эти препараты, не было оснащено приборами для регистрации параметров воздуха (термометрами, гигрометрами). Отсутствовала стеллажная карта, полки не были пронумерованы и промаркированы. Продавцы не имели ветеринарного или фармацевтического образования.

Было подтверждено и отсутствие у индивидуального предпринимателя лицензии.