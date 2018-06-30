В воскресенье состоится матч "Россия-Испания" на Чемпионате мира по футболу

Российскую сборную ждет ответственный матч против одной из самых сильных команд Чемпионата.

В воскресенье, 1 июля, в Москве на «Лужниках» состоится матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором сыграют сборные Испании и России.

Матч начнется в 17:00 по московскому времени.

В комментариях для сайта «Матч ТВ» эксперты поделились прогнозами на игру.

«Игра с Испанией, безусловно, сложнейший поединок для сборной России на этом ЧМ. Я играл в примере и хорошо помню отношение испанцев к футболу, для них это образ жизни. Испания не очень уверенно выступила на групповом этапе, но результата нужного добилась. Допускаю, что в плей-офф мы увидим другую команду. Но лично я верю, что у России есть шансы. Важно не бояться соперника»,- сказал футболист Александр Кержаков.

«Мы понимаем, что в Испании собраны выдающиеся футболисты, и наша сборная наверняка тщательно подготовится к предстоящему поединку. Жду осторожную игру. Отмечу, что когда сборная Испании подолгу владеет мячом, то порой заигрывается, и крайние защитники поднимаются высоко в атаку. Наша сборная может добиться успеха, благодаря быстрому переходу как раз через эти освобождающиеся фланговые зоны, где наша команда располагает быстрыми футболистами на обоих флангах – Александр Самедов и Денис Черышев. Денис знаком со всеми футболистами сборной Испании, знает, кто как играет, и эти знания могут пригодиться ему и команде в предстоящем поединке»,- заявил Дмитрий Черышев, тренер и экс-футболист, отец футболиста Дениса Черышева.