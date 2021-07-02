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В воскресенье в Карелии ожидается +25°С… +32°С

Новости. Погода
17:02, 03 Июля 2021
фото: © Столица на Онего"

Где в Карелии 4 июля и насколько прогреется воздух, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

Так, 4 июля в Петрозаводске будет малооблачная полгода. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный слабый.

Температура воздуха ночьюсоставит +14, +16°С, днем +23, +25°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

В районах Карелии также будет малооблачно. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, восточный слабый.

Ночью похолодает до +12, +17°С, по северо-восточным, восточным районам местами +5, +10°С, днем воздух прогреется до +22, +27°С, по северо-западным районам местами потеплеет до +32°С.

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