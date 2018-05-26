В выходные в Петрозаводске стартует полномасштабный ямочный ремонт

Запланирована фрезеровка поврежденных участков асфальтобетонного покрытия на 8 улицах, сообщили в администрации Петрозаводска.

Администрация города информирует об участках улично-дорожной сети, движение по которым может быть затруднено из-за работы специализированной техники.

В наступающие выходные дни организация-подрядчик приступит к полномасштабным работам по "ямочному" ремонту городских дорог. На этот период запланирована фрезеровка поврежденных участков асфальтобетонного покрытия на улицах Ленина, Кирова, Сыктывкарской, Антонова, Ригачина и Онежской флотилии, а также на Лососинском шоссе и проспекте Карла Маркса.

Администрация Петрозаводска напоминает водителям, что во время работ дорожно-ремонтной техники автомобильное движение по этим улицам может быть затруднено. Мэрия приносит горожанам извинения за временные неудобства, связанные с ремонтом.