Подписаться
Новости. Общество
12:18, 22 Июля 2019
фото: Столица на Онего

В здании бывшей детской поликлиники в Петрозаводске началась продажа площадей

Загрузка...

Часть цокольного помещения памятника культуры, в котором идут работы по реконструкции, выставлена на продажу за 19,6 млн рублей.

Информация о продаже помещения свободного назначения площадью 357 квадратных метров в здании на проспекте Ленина, 32 появилась на сайте Avito. 

Объект выставлен на продажу за 19 млн 635 тыс. рублей.  

"Продается помещение в цоколе реконструируемого здания бывшего Наркомата Иностранных дел Карело-Финской ССР", - гласит текст объявления.

Здание 1934‑1935 г.г. постройки использовалось Наркоматом иностранных дел Карело-Финской ССР с 1946 года. С 1960 года в здании была размещена детская поликлиника, которая затем пострадала от пожаров и была выведена из эксплуатации.

В компании "ТехПромСтрой" подтвердили "Столице на Онего" планы по поиску покупателя на часть цокольной территории в историческом здании. Предполагается, что часть суммы потенциальный покупатель должен выплатить сразу в качестве задатка, еще часть - после того, как объект будет введен в эксплуатацию после реконструкции.

Ранее сообщалось, что компания "ТехПромСтрой" планирует завершить работы по реконструкции к юбилею Карелии.

Здание бывшей детской поликлиники, располагавшейся в центре Петрозаводска, является объектом культурного наследия. Пострадавшая от пожаров постройка была снесена, несмотря на протесты общественности.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-07-22 13:07:09
Нет у вас "культурного наследия". Есть деньги, которые надо захапать.
zanoza
2019-07-22 12:49:17
Даже завершение реконструкции не дождались, вот как хочется миллионы заполучить :)
Мотя
2019-07-22 12:43:55
Строили строили , наконец построили , Мухамед поджигай . Цирк , а не строительство , при участии губера .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.07.2019, 09:10
ВИДЕО: Поезд насмерть сбил женщину на переезде в Петрозаводске
16.07.2019, 13:09
Люди из Карелии уезжают, а оставшиеся вымирают
21.07.2019, 21:40
Диана Шурыгина обнажилась ради съемок в клипе
18.07.2019, 11:32
Митрополит Карельский Константин: "Сталин повторил подвиг Николая Второго"
18.07.2019, 16:19
"Не могу найти разумных объяснений случившемуся"
19.07.2019, 10:52
ВИДЕО: В драке у одного из клубов Петрозаводска серьезно пострадал молодой человек

Аналитика

Сегодня 11:25
Обществоведение
О скандалах, лжи и выживании 3
Гендиректор ООО "Санаторий "Марциальные воды" Зоряна Левина в эксклюзивном интервью прокомментировала "Столице на Онего" резонансные обвинения и скандалы, связанные с работой первой российской здравницы.
Руководители парламентских комитетов подвели итоги работы
19.07.2019 15:29
Федеральный центр не замечает карельского "лоббизма" 1
19.07.2019 13:25
Люди из Карелии уезжают, а оставшиеся вымирают 14
16.07.2019 13:09
Земли раздора 3
15.07.2019 12:54
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:58
Личное мнение
"Мы, конечно, убились и морально, и физически" 1
Вадим Маркелов рассказал, как трудно было провести в Петрозаводске соревнования по силовому экстриму.
"Не могу найти разумных объяснений случившемуся" 1
18.07.2019 16:19
Себе дороже 2
18.07.2019 11:34
Фабрика счастья
18.07.2019 11:31
архив чтиво

Медиа

Соревнования по силовому экстриму SCL - Strongman Champion League "Богатыри мира" в Петрозаводске
21.07.2019 14:48
все фото и видео

Опрос

У вас есть кредит?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»