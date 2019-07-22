В здании бывшей детской поликлиники в Петрозаводске началась продажа площадей

Часть цокольного помещения памятника культуры, в котором идут работы по реконструкции, выставлена на продажу за 19,6 млн рублей.

Информация о продаже помещения свободного назначения площадью 357 квадратных метров в здании на проспекте Ленина, 32 появилась на сайте Avito.

Объект выставлен на продажу за 19 млн 635 тыс. рублей.

"Продается помещение в цоколе реконструируемого здания бывшего Наркомата Иностранных дел Карело-Финской ССР", - гласит текст объявления.

Здание 1934‑1935 г.г. постройки использовалось Наркоматом иностранных дел Карело-Финской ССР с 1946 года. С 1960 года в здании была размещена детская поликлиника, которая затем пострадала от пожаров и была выведена из эксплуатации.

В компании "ТехПромСтрой" подтвердили "Столице на Онего" планы по поиску покупателя на часть цокольной территории в историческом здании. Предполагается, что часть суммы потенциальный покупатель должен выплатить сразу в качестве задатка, еще часть - после того, как объект будет введен в эксплуатацию после реконструкции.

Ранее сообщалось, что компания "ТехПромСтрой" планирует завершить работы по реконструкции к юбилею Карелии.

Здание бывшей детской поликлиники, располагавшейся в центре Петрозаводска, является объектом культурного наследия. Пострадавшая от пожаров постройка была снесена, несмотря на протесты общественности.