В жилом комплексе «Иволга» полным ходом идут внутридомовые работы (ФОТО)

Мы побывали на строительной площадке в ЖК «Иволга», который возводит на Древлянке компания «Баренц Групп».

ЖК «Иволга» расположен на бульваре Интернационалистов, в самом центре микрорайона Древлянка в Петрозаводске.

В настоящее время идет строительство 5 этапа жилого комплекса «Иволга» — это монолитный дом высотностью 9 и 16 этажей.

На сегодняшний день в 5 этапе ведутся работы:



9-этажная секция — идут внутридомовые работы: отделка квартир под «чистовую» и квартир «под ключ», отделка подъездов.

16-этажная секция — покраска фасада дома, монтаж квартирных электросетей, разводка радиаторов, монтаж стяжки на полу в квартирах.

Напомним, что главное преимущество «Иволги» — это удобное месторасположение.

Центр Древлянки, и все близко — школы, детские сады, магазины, аптеки. Когда разрабатывался проект жилого комплекса, специалисты планировали его с учетом, что здесь будет жить много молодежи и детей. Так и есть, квартиры в «Иволге» охотно покупают молодые пары, недавно создавшие семьи. И поэтому всем нравится, что вокруг домов большие территории заняты детскими площадками, спортивными полями, уличными тренажерами. Для прогулок есть парк с елочками и замечательное место отдыха — утиный пруд, который существовал с момента строительства Древлянки, и остался сейчас, но уже в благоустроенном виде.

Всю информацию можно узнать, обратившись в отдел продаж по телефону: 331-331.

Вам помогут выбрать квартиру и подберут удобные условия оплаты. Это может быть рассрочка платежа, покупка квартиры без первого взноса, а также ипотека на выгодных условиях.

Компания «Баренц» приглашает всех желающих на видеоконсультации по жилым комплексам, так же на индивидуальные экскурсии по квартирам, а специалисты ответят на любые интересующие вас вопросы.

Подробную информацию можно получить на сайте компании, а также страницах «Баренц Групп» в социальных сетях vk.com/barenzgroup и на сайте barenz.group.

Застройщик: ООО «ОСК» — ЖК «Иволга». Проектные декларации на сайте Barenz.group. Услуга предоставляется ПАО Сбербанк.