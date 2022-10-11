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Вадим Маркелов: «Направо пойдешь — коня потеряешь, налево пойдешь — головы лишишься»

Новости. Общество
13:17, 01 Декабря 2022
фото: © Артур Парфенчиков / ВК

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Известный предприниматель Карелии Вадим Маркелов прокомментировал претензии к одной из его компаний со стороны налоговой и прокуратуры.

Руководитель компании по производству тренажеров MB Barbell Вадим Маркелов отреагировал на анонсированную налоговой инспекций проверку одной из его фирм. Ситуацию на ООО «М Спорт Карелия» рассмотрели на Межведомственной комиссии по вопросам оплаты труда, уплаты страховых взносов, налога на доходы физических лиц и снижения неформальной занятости. Прокуратуру заинтересовало, как один сотрудник может обеспечивать выручку в 125 млн рублей. Налоговая служба решила проверить предприятие, где этому одному сотруднику не начисляется зарплата.

По словам Вадима Маркелова, ООО «М Спорт Карелия», входящее в группу предприятий MB Barbell, было создано специально для того, чтобы платить налог с оборота. Предприниматель подтвердил, что в компании «М Спорт Карелия» директор действительно не получает заработную плату. К тому же он является учредителем этой организации.

«У нас в стране 50 процентов компаний так же делают. Директор является руководителем сразу нескольких компаний и учредителем. В какой-то из компаний он получает зарплату, в других — нет. Дело в том, что государство этот момент никаким образом не урегулировало законодательно. Нигде не указано, что ты должен получать в каждой компании заработную плату. Мы делаем так, чтобы человек получал в одном месте. Мы что-то нарушаем? Тогда какую статью мы нарушили? Сотрудник налоговой может нам сказать: „На мой взгляд, это не логично“. Но завтра этот специалист перейдет в другой кабинет, уйдет на повышение, а другой работник, проверяющий нас работник, заявит: „А почему вы в двух компаниях получаете заработную плату?“. К тому же человек, являясь учредителем и директором компании, должен сам назначить себе заработную плату. И тут опять могут возникнуть вопросы у налоговиков: „А почему вы сами себе определили жалованье?“. Но каким законом это определено? Никаким. И мы никаких действий не предпринимаем. Стоим на развилке как богатыри из сказок: „Направо пойдешь — коня потеряешь, налево пойдешь — головы лишишься“. А нас пытаются заставить прыгать куда-то, двигаться с этого перепутья. По логическим заключениям проверяющих компании должны идти вперед. Но на взгляд одного налогового инспектора логично это, а на взгляд другого — логично то. А предпринимателей потом отправляют в тюрьму», - сказал Вадим Маркелов.

Почему ситуацию, из-за которой пытаются наказать ООО «М Спорт Карелия», предприниматель считает абсурдной и опасной тенденцией для бизнеса, читайте здесь.

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Вадим Маркелов: «Направо пойдешь — коня потеряешь, налево пойдешь — головы лишишься»
Известный предприниматель Карелии Вадим Маркелов прокомментировал претензии к одной из его компаний со стороны налоговой и прокуратуры.
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