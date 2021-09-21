Вакансия появилась в одном из министерств Карелии

Министерство экономического развития и промышленности республики объявило конкурс на включение в кадровый резерв.

Минэк Карелии объявил конкурс на включение в кадровый резерв министерства для замещения должностей государственной гражданской службы. Предполагаемая должность для замещения из кадрового резерва — главный специалист отдела правовой и кадровой работы.

В должностные обязанности сотрудника будет входить участие в разработке проектов и самостоятельная разработка нормативных правовых актов; подготовка заключений по проектам документов правового характера; ведение претензионно-исковой работы; представление интересов министерства в судах; участие в работе по заключению договоров и так далее.

На сайте Минэка представлены полный список требований к соискателям и правила участия в конкурсе.