Вакансия с зарплатой 241 тыс рублей открылась в районном управлении образования Карелии

Районное управление образования Лоухского района объявило об открытии вакансии с зарплатой от 241 816 рублей.

Такая сумма указана в объявлении, размещенном в базе вакансий "Работа в России". Эту зарплату обещают платить инженеру по автоматизированным системам управления производством, сообщают "Вести Карелии".

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