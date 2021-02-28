Вакантная должность главы поселения в Карелии не вызвала потока желающих ее занять

Досрочные муниципальные выборы в Салминском сельском поселении назначены на конец апреля.

До окончания приема документов от граждан и избирательных объединений для выдвижения и регистрации кандидатов на должность главы Салминского сельского поселения Питкярантского района осталось всего десять дней, а пока, по данным Центральной избирательной комиссии, на этот пост претендует лишь один зарегистрированный кандидат. Им стала домохозяйка из деревни Мийнала, которая решила участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.

Должность главы Салминского сельского поселения оказалась вакантной после того, как бывший руководитель муниципального образования Константин Булахов досрочно сложил свои полномочия. Депутаты сельского совета назначили выборы нового главы на 25 апреля.