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Вакантная должность главы поселения в Карелии не вызвала потока желающих ее занять

Новости. Политика
11:55, 01 Марта 2021
фото: © Столица на Онего
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Досрочные муниципальные выборы в Салминском сельском поселении назначены на конец апреля.

До окончания приема документов от граждан и избирательных объединений для выдвижения и регистрации кандидатов на должность главы Салминского сельского поселения Питкярантского района осталось всего десять дней, а пока, по данным Центральной избирательной комиссии, на этот пост претендует лишь один зарегистрированный кандидат. Им стала домохозяйка из деревни Мийнала, которая решила участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.

Должность главы Салминского сельского поселения оказалась вакантной после того, как бывший руководитель муниципального образования Константин Булахов досрочно сложил свои полномочия. Депутаты сельского совета назначили выборы нового главы на 25 апреля.    

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Горожанин
2021-03-01 16:19:01
Ну и где наши "молодые лидеры" - управленцы?! Чем не "социальный лифт"?
Ольга
2021-03-01 13:20:55
Работа : год через три!? Или как?
zanoza
2021-03-01 12:50:17
Ну пусть домохозяйка поруководит поселением, а почему нет :)
кир
2021-03-01 13:01:10
zanoza, а от тебя много пользы в домовом комитете?
Изя
2021-03-01 16:26:16
кир, зря ты так , может он и спрвится с поселением то ))_)
zanoza
2021-03-01 13:15:00
кир, не свисти, денег не будет :)
врунофф
2021-03-01 12:46:51
Оптимизировать, делов то
Off
2021-03-01 12:16:01
Шандаловича туда надо . Он круче Парфенчикова . ))
Гость
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