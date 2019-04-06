Валентина Пивненко: "Было очень конструктивное заседание"

Депутат Госдумы Валентина Пивненко прокомментировала заседание Госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии.

Накануне в Москве под председательством секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева состоялось заседание Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия. Как рассказала депутат Госдумы от республики Валентина Пивненко, в ходе совещания обсуждались вопросы социально-экономического развития региона.

"Было очень конструктивное заседание, на котором оценили итоги исполнения решения Госкомиссии от декабря 2018 года. Были отмечены позитивные тенденции в экономике Карелии и в социальной сфере. По тем позициям, которые находятся под контролем Госкомиссии, имеется продвижение. Рабочие группы Госкомиссии ведут конструктивную деятельность с Правительством Карелии и готовы помогать в вопросе реализации федеральной целевой программы "Развитие Карелии на период до 2020 года", - рассказала Валентина Пивненко в интервью пресс-службе Законодательного собрания Карелии.

Вместе с тем внимание было обращено на то, что реализация ряда проектов находится под угрозой срыва из-за несвоевременной разработки проектно-сметной документации. Парламентарий предложила внести в протокол заседания Госкомиссии вопрос строительства до 2023 года газопровода Волхов - Сегежа - Костомукша, который позволит газифицировать Медвежьегорский и Сегежский муниципальные районы, Костомукшский городской округ.

"Сегодня проектирование газопровода не завершено. По имеющейся у меня информации, не подготовлены необходимые для реализации проекты планировки и межевания территорий, проектируемый газопровод не отражен в схеме территориального планирования Российской Федерации", - пояснила Валентина Пивненко.

Государственная комиссия образована Указом Президента Российской Федерации. Столетний юбилей Карелия отметит в 2020 году.