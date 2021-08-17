Реклама
Утверждены формы избирательных бюллетеней на выборах депутатов Госдумы и Заксобрания Карелии
17.08.2021 19:30
Как узнать, какие кандидаты участвуют в выборах и где проголосовать (ВИДЕО)
17.08.2021 18:54
Любой гражданин может пройти обучение и стать наблюдателем на выборах (ВИДЕО)
17.08.2021 18:37

Валентина Пивненко: «Игры состоятся, несмотря на запреты»

Новости. Политика
17:27, 20 Августа 2021

Новости партнеров

Проблему юных петрозаводских футболистов из детской спортивной школы №7 сегодня подняли родители - сотрудники «Ростелекома» на встрече с депутатом Госдумы от Карелии с коллективом.

Валентина Пивненко рассказала, что в ее адрес поступило коллективное обращение от взволнованных родителей, дети которых занимаются футболом. Они не могут принять в столице Карелии команды других регионов СЗФО, как это положено по правилам. Все дело в действующих ограничениях по мерам безопасности на стадионе «Спартак». Из-за этого наша команда могла просто «вылететь» из игровой лиги. Родители были очень обеспокоены, что у детей не будет мотивации заниматься футболом далее.

«Мы вместе с руководством республики, с министром образования и спорта, с заместителем премьер-министра правительства Карелии Ларисой Подсадник обсудили проблему. Раз руководство наших силовых структур не пошло навстречу детям и ограничения сохранило, нами было найдено решение. При финансировании из республиканского бюджета наши дети будут участвовать в соревнованиях, но, к сожалению, не на своем родном поле, а в других регионах. Игры состоятся, несмотря на запрет», — рассказала Валентина Пивненко.

Депутат Госдумы отметила, что это решение не самое лучшее, но приемлемое в данной ситуации.

«И родителей, и детей устроило, они поблагодарили всех, кто помог в решении этой проблемы», — отметила Валентина Пивненко.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Dredd
2021-08-20 19:25:07
Зачем маска на подбородке?
Саныч
2021-08-20 19:03:12
Молодцы едросы. Сначала создали проблему, потом пообещали решить. Еще бы воду перед выборами отключили.
Козьма
2021-08-20 18:16:36
Слишко много её , слишком много , отторжение этого депутата полное .
Лана Текучева
2021-08-20 18:06:18
Вот и "поработали" на славу! :)
Os
2021-08-20 17:53:15
В других городах проводят игры дома, вряд ли у них есть все эти системы контроля управления доступом. если ни одного стадиона нет в Карелии, отвечающего требованиям безопасности, то, может, и не строить новые объекты, а хотя бы один оборудовать в соответствии с нормами?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.08.2021, 13:50
Налоговая служба Карелии дала разъяснения тем, кто собирает грибы и ягоды
16.08.2021, 14:53
Издан документ с названиями карельских болот, где запретили сбор редких ягод
17.08.2021, 11:42
Рыжеволосую женщину, пропавшую в Петрозаводске, нашли мертвой
14.08.2021, 09:13
В Карелии агрессивный штамм коронавируса добрался до детей: двое в тяжелом состоянии
16.08.2021, 10:01
Подорожали билеты на все виды пассажирского транспорта в Карелии
19.08.2021, 18:22
В Карелии три человека разбились насмерть на трассе «Кола»

Аналитика

17.08.2021 12:10
Обществоведение
«Клиники на Чайкиной» : справка на антиген COVID-19 за 15 минут
В «Клиниках на Чайкиной» можно получить справку на антиген COVID-19 за 15 минут со скидкой 15%.
Жить по-советски 3
17.08.2021 12:00
Не детектив, а лирическая повесть 2
15.08.2021 23:17
Долгострою из ФЦП развития Карелии нашли нового подрядчика 6
12.08.2021 16:45
В финской Карелии ждут паровоз до Сортавалы 3
11.08.2021 12:22
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 00:15
Без политики
Как одиноким родителям получить выплату от государства
Отделение Пенсионного фонда Карелии объяснило, как одиноким родителям с низкими доходами получить выплату от государства.
Повышение надежности электроснабжения микрорайона Соломенное
17.08.2021 10:11
«Быть фермером — это игра!»
11.08.2021 11:05
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»