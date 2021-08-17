Валентина Пивненко: «Игры состоятся, несмотря на запреты»

Проблему юных петрозаводских футболистов из детской спортивной школы №7 сегодня подняли родители - сотрудники «Ростелекома» на встрече с депутатом Госдумы от Карелии с коллективом.

Валентина Пивненко рассказала, что в ее адрес поступило коллективное обращение от взволнованных родителей, дети которых занимаются футболом. Они не могут принять в столице Карелии команды других регионов СЗФО, как это положено по правилам. Все дело в действующих ограничениях по мерам безопасности на стадионе «Спартак». Из-за этого наша команда могла просто «вылететь» из игровой лиги. Родители были очень обеспокоены, что у детей не будет мотивации заниматься футболом далее.

«Мы вместе с руководством республики, с министром образования и спорта, с заместителем премьер-министра правительства Карелии Ларисой Подсадник обсудили проблему. Раз руководство наших силовых структур не пошло навстречу детям и ограничения сохранило, нами было найдено решение. При финансировании из республиканского бюджета наши дети будут участвовать в соревнованиях, но, к сожалению, не на своем родном поле, а в других регионах. Игры состоятся, несмотря на запрет», — рассказала Валентина Пивненко.

Депутат Госдумы отметила, что это решение не самое лучшее, но приемлемое в данной ситуации.

«И родителей, и детей устроило, они поблагодарили всех, кто помог в решении этой проблемы», — отметила Валентина Пивненко.