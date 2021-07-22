Валерий Карпин официально стал главным тренером сборной России по футболу

Валерий Карпин подписал контракт и официально возглавил сборную России по футболу.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение РФС в Telegram.

О его назначении стало известно в пятницу.

Договор со специалистом, который тренирует «Ростов», рассчитан до 31 декабря 2021 года с возможностью продления. В течение ближайшего полугода он будет совмещать работу в национальной команде и клубе.

Вместе с ним в штаб вошли Виктор Онопко, Николай Писарев, Виталий Кафанов, Луис Мартинес и Джонатан Альба.

Карпин руководит «Ростовом» с 2017-го. В его тренерском послужном списке также значатся московский «Спартак», «Мальорка» и «Торпедо» Армавир.

До него пост главного куратора сборной занимал Станислав Черчесов, под началом которого россияне сумели дойти до четвертьфинала домашнего ЧМ-2018, но на Евро-2020, завершившемся несколько недель назад, не смогли выйти из группы.