Валерий Таборов: «Должна быть создана экологическая полиция»

Возрождение экологической полиции с такой инициативой вышел глава исполкома «Офицеры России » Валерий Таборов.

Сегодня, считает он, это требование времени. Свою идею он изложил на личной странице в социальной сети.

Для порядка в сфере охраны природы в Карелии необходимо создать экологическую полицию. По мнению Таборова, сейчас сложилась уникальная ситуация, когда контроль и надзор в этом направлении распределён так, что толком этой тематикой никто не занимается. В СМИ и социальных сетях постоянно публикуются материалы о незаконных свалках мусора в разных районах республики. Периодически кого-то даже привлекают к ответственности за противоправные действия, но это капля в море. Свалки продолжают появляться и расти. А причина тому - чувство безнаказанности. Все потому, что физически с нарушителями бороться некому, у силовиков нет на это людей.

«Именно поэтому, я считаю, должна быть создана отдельная структура — экологическая полиция внутри министерства внутренних дел России В недалеком прошлом — у нас была экологическая милиция, ее нужно воссоздать или в виде межрайонных отделов или в виде подразделений экологической полиции. А еще лучше привлекать к такой работе опытных сотрудников правоохранительных органов и силовых структур, которые выходят на пенсию», - пишет общественник.

«Во-первых, это опыт и знание, а во-вторых, минимум переобучения. Конечно, незаконные свалки — не единственное направление борьбы для новой структуры, уверен, список будет значительно расширен. Но, эта структура снимет лишнюю нагрузку с тех, кто занимается оперативной деятельностью», - уверен Таборов.