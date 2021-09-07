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Валерий Таборов: «Должна быть создана экологическая полиция»

Новости. Общество
09:21, 08 Сентября 2021
фото: © Валерий Таборов

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Возрождение экологической полиции с такой инициативой вышел глава исполкома «Офицеры России » Валерий Таборов.

Сегодня, считает он, это требование времени. Свою идею он изложил на личной странице в социальной сети.

Для порядка в сфере охраны природы в Карелии необходимо создать экологическую полицию. По мнению Таборова, сейчас сложилась уникальная ситуация, когда контроль и надзор в этом направлении распределён так, что толком этой тематикой никто не занимается. В СМИ и социальных сетях постоянно публикуются материалы о незаконных свалках мусора в разных районах республики. Периодически кого-то даже привлекают к ответственности за противоправные действия, но это капля в море. Свалки продолжают появляться и расти. А причина тому - чувство безнаказанности. Все потому, что физически с нарушителями бороться некому, у силовиков  нет на это  людей.

«Именно поэтому, я считаю,  должна быть создана отдельная структура — экологическая полиция внутри министерства внутренних дел России  В недалеком прошлом  — у нас была экологическая милиция, ее нужно воссоздать или в виде межрайонных отделов или в виде подразделений экологической полиции.  А еще лучше привлекать к такой работе опытных сотрудников правоохранительных органов и силовых структур, которые выходят на пенсию»,  - пишет общественник.

«Во-первых, это опыт и знание, а во-вторых, минимум переобучения. Конечно, незаконные  свалки  — не единственное направление борьбы для новой структуры, уверен, список будет значительно расширен. Но, эта структура снимет лишнюю нагрузку с тех, кто занимается оперативной деятельностью», - уверен Таборов.

 
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