Вандалы разгромили световые фигуры в центре поселка на севере Карелии

Жители поселка требуют по всей строгости закона наказать виновного.

Об очередном акте вандализма в республике рассказали в паблике «Жесть Карелия». Инцидент произошел в поселпе Чупа Лоухского района.

Там с помощью камер видеонаблюдения было установлено лицо, которое в субботу, 14 октября, в 04.27, нанесло ущерб муниципальному имуществу, сообщили в сети.

Как уточнили в паблике, были повреждены гирлянды, световая фигура Белуха, световые фигуры Олени, а также световые шары на Рождественской площади.

«Жители поселка требуют по всей строгости закона наказать виновное лицо и радуются, что фонтан, установленный на озере Прокопьевском, вне зоны досягаемости вандалов», — написали в паблике.

Ранее мы сообщали о вандалах, которые оторвали цифры на памятнике воинам-освободителям в Медвежьегорске.