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Вандалы разукрасили мишку в парке в центре Петрозаводска

Новости. Общество
07:50, 11 Марта 2022
фото: Владимир Любарский/ВК

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Главе столицы Карелии пожаловались на хулиганов, обливших краской скульптуру медведя в парке 50-летия Пионерской организации.

В минувший четверг, 10 марта, мэру Петрозаводска Владимиру Любарскому горожане сообщили о том, что неизвестные облили краской скульптуру медведя, установленную на каменном валуне в парке 50-летия Пионерской организации, неподалеку от ПетрГУ. Об этом глава города пишет на своей странице в соцсети

«Конечно, можно в ответ на жалобу подписчика посетовать на хулиганов, которых ни школа, ни семья не научила любить и ценить свой город. Но считаю своим делом не нотации, а чистоту и порядок в городе. Городской комбинат благоустройства после обращения администрации уже этим днем почистил памятник, вернув ему исходное состояние», - сообщил Владимир Любарский.

Кроме того, горожане обратили внимание главы Петрозаводска на то, что памятнике Петру Первому нет буквы И. «Читается Императору Петру Вел кому», - сообщили подписчики мэру в соцсети.

«Мой ответ: «Здравствуйте. Буква в работе», - пишет Люарский . - Да, в данном случае потребуется больше времени на то, чтобы исправить последствия разрушительной работы времени или очередных вандалов, но мы уже занимаемся этим вопросом и обязательно его решим. В год 350-летнего юбилея Петра Великого, памятник основателю Петрозаводска обязательно будет приведен в порядок».

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