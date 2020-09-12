Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Голосовые помощники в телефоне подслушивают разговоры, утверждает эксперт
12.09.2020 19:40
Директор школы №43 в Петрозаводске назвал причины закрытия тира 1
12.09.2020 14:32
Тимати и Решетова расстались
12.09.2020 21:40
На здании Музтеатра в Петрозаводске обваливается плитка
12.09.2020 15:33
Девушка отрезала себе руку ради миллиона евро 2
12.09.2020 20:40

Вандалы сломали ограждение у здания Минздрава Карелии (ФОТО)

Новости. Общество
11:50, 13 Сентября 2020
фото: Живой Петрозаводск/vk.com/ptzlive
Загрузка...

Жители Петрозаводска уверены, что выломали ограждение посетители бара, находящегося по соседству с министерством здравоохранения на проспекте Ленина.

В минувшую субботу жильцы дома №8 по проспекту Ленина обнаружили, что ограждение у Минздрава сломано. Они считают, что к этому приложили руку посетители бара, находящегося в их доме. От ночного шума из заведения жильцы дома страдают уже не первый год.

"Жалобы в прокуратуру и последующие проверки надзорных органов никаких результатов не дали, представители органов приходили с проверками в дневное время, когда бар закрыт, а его клиенты мирно посапывали в своих постелях. На сегодняшний день очередная жалоба находится на контроле в Администрации, но закрывать или хотя бы ограничить режим работы никто не торопиться", - пишут жильцы дома №8 в паблике "Живой Петрозаводск", где выложили фото.

После того, как в субботу они увидели, что ограждение у Минздрава выломано, позвонили в полицию, но никто на вызов не приехал.

"Надеюсь, что в Министерству здравоохранения, на чьей территории находится данное ограждение, удастся хоть как-то эту проблему решить. Ну а у меня теперь бируши - мои лучшие спутники по ночам", - пишет петрозаводчанка.

Ранее полиция нашла мужчину, разрисовавшего "защищенный" от вандалов дом в центре Петрозаводска.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.09.2020, 06:40
"Дети выведены на дистанционное обучение и находятся на изоляции дома"
06.09.2020, 16:28
Украинец собирает до 130 кг черники в день и за два месяца в Финляндии заработал 8,5 тыс. евро
08.09.2020, 08:20
Парфенчиков рассказал, когда в Карелии включат отопление
09.09.2020, 11:32
Как я болела коронавирусом
08.09.2020, 08:50
Более 30 новых случаев COVID-19 подтверждено в Карелии
09.09.2020, 12:33
Опубликованы кадры с места жесткого ДТП в Петрозаводске: водителя вырезали из разбитой машины (ВИДЕО)

Чтиво

10.09.2020 15:38
Без политики
Перенесшие COVID-19 и пневмонию пациенты могут восстановить здоровье в "Костной клинике"
Увы, COVID-19 не дремлет: в осенне-зимний период возможен новый всплеск заболеваемости.
Пазлы из разных наборов 4
10.09.2020 15:14
Как я болела коронавирусом 5
09.09.2020 11:32
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»