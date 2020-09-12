Вандалы сломали ограждение у здания Минздрава Карелии (ФОТО)

Жители Петрозаводска уверены, что выломали ограждение посетители бара, находящегося по соседству с министерством здравоохранения на проспекте Ленина.

В минувшую субботу жильцы дома №8 по проспекту Ленина обнаружили, что ограждение у Минздрава сломано. Они считают, что к этому приложили руку посетители бара, находящегося в их доме. От ночного шума из заведения жильцы дома страдают уже не первый год.

"Жалобы в прокуратуру и последующие проверки надзорных органов никаких результатов не дали, представители органов приходили с проверками в дневное время, когда бар закрыт, а его клиенты мирно посапывали в своих постелях. На сегодняшний день очередная жалоба находится на контроле в Администрации, но закрывать или хотя бы ограничить режим работы никто не торопиться", - пишут жильцы дома №8 в паблике "Живой Петрозаводск", где выложили фото.

После того, как в субботу они увидели, что ограждение у Минздрава выломано, позвонили в полицию, но никто на вызов не приехал.

"Надеюсь, что в Министерству здравоохранения, на чьей территории находится данное ограждение, удастся хоть как-то эту проблему решить. Ну а у меня теперь бируши - мои лучшие спутники по ночам", - пишет петрозаводчанка.

Ранее полиция нашла мужчину, разрисовавшего "защищенный" от вандалов дом в центре Петрозаводска.