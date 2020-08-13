890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Начальник ГИБДД Карелии рассказал о погибших в ДТП детях
13.08.2020 16:52
Карелию ждет жаркая политическая осень 4
13.08.2020 16:19
Семь человек утонули в водоемах Карелии летом 2
13.08.2020 17:09
Пропавшего 10 дней назад рыбака на озере в Карелии нашли мертвым без лица 1
13.08.2020 14:24
В Петрозаводске суд признал незаконным снос деревьев на территории "Каменного бора" 11
13.08.2020 18:59

Полиция нашла мужчину, разрисовавшего "защищенный" от вандалов дом в центре Петрозаводска

Новости. Криминал
10:50, 14 Августа 2020
фото: Ирина Ларионова/"Живой Петрозаводск"
Загрузка...

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела о вандализме, сообщили в МВД Карелии.

Напомним, на фасад дома №25 по проспекту Ленина специальный состав бы нанесен на прошлой неделе, но в тот же день на нем появились надписи. Так как антивандальное покрытие к тому моменту не успело еще высохнуть, стереть маркер с фасада не удается. Подрядной организации предстоит повторно покрасить участок дома.

К вандализму оказался причастен 27-летний петрозаводчанин, который в прошлом увлекался граффити.

Мужчина рассказал, что поздним вечером 3 августа, будучи в состоянии алкогольного опьянения, возвращался домой. Находясь в центре города, решил вспомнить былое и нанес надпись. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.08.2020, 10:28
Хулиганы изуродовали только что покрашенный дом в центре Петрозаводска (ФОТО)
09.08.2020, 13:56
После ДТП машины раскидало по перекрестку в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)
12.08.2020, 07:15
Солист группы "Руки вверх" ушел с семьей в леса Карелии (ФОТО)
10.08.2020, 08:58
Отмена транспортного налога для российских авто вызвала сомнения у Федерации автовладельцев
11.08.2020, 12:53
Число фекалий в Онежском озере в Петрозаводске превысило норму в сотни раз
10.08.2020, 06:55
Тимур Родригез покатался на каруселях в Петрозаводске

Чтиво

11.08.2020 16:00
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
"Кемска волость" как товарный знак 2
11.08.2020 15:50
Александр Баркар: "Есть возраст, в котором мы зависаем"
10.08.2020 09:52
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»