Полиция нашла мужчину, разрисовавшего "защищенный" от вандалов дом в центре Петрозаводска

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела о вандализме, сообщили в МВД Карелии.

Напомним, на фасад дома №25 по проспекту Ленина специальный состав бы нанесен на прошлой неделе, но в тот же день на нем появились надписи. Так как антивандальное покрытие к тому моменту не успело еще высохнуть, стереть маркер с фасада не удается. Подрядной организации предстоит повторно покрасить участок дома.

К вандализму оказался причастен 27-летний петрозаводчанин, который в прошлом увлекался граффити.

Мужчина рассказал, что поздним вечером 3 августа, будучи в состоянии алкогольного опьянения, возвращался домой. Находясь в центре города, решил вспомнить былое и нанес надпись.