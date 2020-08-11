Специалисты не могут смыть вандальные надписи на доме в центре Петрозаводска

В мэрии рассказали об антивандальной краске, которую наносят на дома в Петрозаводске.

В Петрозаводске продолжается ремонт фасадов в рамках республиканской субсидии к 100-летию Карелии. На часть объектов уже наносится закрепляющее антивандальное покрытие, призванное защитить краску от действий злоумышленников. Это обязательное условие по всем объектам.

Так, на фасад дома №25 по проспекту Ленина специальный состав бы нанесен на прошлой неделе, но в тот же день на нем появились надписи. Так как антивандальное покрытие к тому моменту не успело еще высохнуть, стереть маркер с фасада не удается. Подрядной организации предстоит повторно покрасить участок дома.

Сегодня были произведены контрольные испытания антивандального покрытия. Надписи, нанесенные различными красками через несколько дней после полного высыхания состава, удалось стереть растворителем.

Ранее сообщалось, что хулиганы изуродовали надписями только что покрашенный дом в центре Петрозаводска.