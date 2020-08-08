Хулиганы изуродовали только что покрашенный дом в центре Петрозаводска (ФОТО)

Петрозаводчане пожаловались, что хулиганы портят город.

В паблике "Живой Петрозаводск" опубликованы фото Ирины Ларионовой, которая запечатлела уродливые надписи, которые нанесли хулиганы на только что покрашенный дом.

"Вот только что покрашенный дом на проспекте Ленина. И уже изуродован! Ну, неужели наша доблестная полиция ничего не может сделать?", - подписала петрозаводчанка в комментарии к фото.

Ранее камера наружного наблюдения запечатлела, как вандалы повалили фонарь в губернаторском парке.