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Хулиганы изуродовали только что покрашенный дом в центре Петрозаводска (ФОТО)

Новости. Происшествия
10:28, 09 Августа 2020
фото: Ирина Ларионова/"Живой Петрозаводск"
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Петрозаводчане пожаловались, что хулиганы портят город.

В паблике "Живой Петрозаводск" опубликованы фото Ирины Ларионовой, которая запечатлела уродливые надписи, которые нанесли хулиганы на только что покрашенный дом.

"Вот только что покрашенный дом на проспекте Ленина. И уже изуродован! Ну, неужели наша доблестная полиция ничего не может сделать?", - подписала петрозаводчанка в комментарии к фото.

Ранее камера наружного наблюдения запечатлела, как вандалы повалили фонарь в губернаторском парке.

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Комментарии

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Боря
2020-08-09 11:00:59
Очень плохо ,когда есть такие недалёкие "люди", не уважающие чужой труд!
Но ещё хуже,когда тратятся миллионы,а делают фасады,пусть и для показухи,но ужасно! Пришёл к знакомому,на Титова 2, пока шёл,посмотрел уровень "работ", все окна грязные, в краске, ремонт уже с мая месяца длится, лоджия покрашена ,ну смех просто, наполовину, по сути, всё заляпано, даже эти рукожопые ,извините,ремонтники , не могли нормально закрыть окна от забрызгивания краской,которую хрен отмоешь потом ещё жильцам, в общем, насмотрелся на такой ремонт, и порадовался что у нас этого нет, на окраине города, самое смешное, красят только с одной стороны, во дворе 1961 год ещё, вот так, ещё и бригады меняются как перчатки....
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